ЕК: оптимистичный весенний прогноз

Еврокомиссия дает оптимистичный прогноз роста экономики в странах ЕС, но предупреждает о возможных рисках. По оценкам Брюсселя, ВВП еврозоны в текущем году вырастет на 2,3%. В 2019-м году рост несколько замедлится, но в целом останется на приемлемом уровне - 2%.
"Экономический рост в еврозоне достиг максимальных показателей за последние 10 лет, - заявил Пьер Московиси, еврокомиссар по вопросам финансов и экономики. - Также впервые за 10 лет все страны ЕС без исключения демонстрируют уверенный рост ВВП".
В текущем году безработица в странах ЕС опустится до отметки 7,1%, а в еврозоне составит 8,4%. Однако следует понимать, что речь об усреденных показателях: от страны к стране ситуация значительно варьируется. Так, если в Чехии безработица будет чуть выше 2,2%, то в Греции - уже 20,6%.
Наибольшую тревогу вызывает неустроенность молодежи. Именно в Греции ситуация на рынке просто катастрофическая: почти половина греческой молодежи вынуждена сидеть без работы и надеяться лишь на скудное пособие от государства.
Что касается инфляции, то согласно прогнозу, в целом по ЕС она составит 1,7%, а в зоне евро - 1,5% в текущем году. Отметим, что эти данные включают и Великобританию, которая должна выйти из ЕС следующей весной.
Прогноз на 2019 год выглядит следующим образом: рост ВВП должен составить 2%, безработица снизится до 6,7%, а инфляция будет на уровне 1,8%.