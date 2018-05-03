ЕК: оптимистичный весенний прогноз

Еврокомиссия дает оптимистичный прогноз роста экономики в странах ЕС, но предупреждает о возможных рисках. По оценкам Брюсселя, ВВП еврозоны в текущем году вырастет на 2,3%. В 2019-м году рост несколько замедлится, но в целом останется на приемлемом уровне - 2%.

"Экономический рост в еврозоне достиг максимальных показателей за последние 10 лет, - заявил Пьер Московиси, еврокомиссар по вопросам финансов и экономики. - Также впервые за 10 лет все страны ЕС без исключения демонстрируют уверенный рост ВВП".