Премьер-министр Венгрии посетил на этой неделе с необъявленным визитом Брюссель. Его партия «Фидес», вновь победившая недавно на выборах, подвергается всё большей критике со стороны Европейской народной партии, в которую она входит.
Тайный визит Орбана в Европарламент
Тайный визит Орбана в Европарламент
Виктор Орбан встретился с президентом этой правоцентристкой партии Жозефом Долем. Её главный представитель в Европарламенте отказался сообщить Евроньюс цель визита Орбана.
Манфред Вебер сказал лишь, что участники встречи договорились ничего публике не разглашать. А на вопрос о причинах такой секретности, он попросил отнестись к этой договоренности с уважением.
Издание Politico написало на прошлой неделе, что лидеры народников вызвали к себе Орбана с целью узнать, собирается ли он и дальше проводить свою "нелиберальную" политику. Руководство ЕС осуждает отказ Венгрии принимать мигрантов и обвиняет её в несоблюдении верховенства права.
Сам венгерский премьер сказал накануне в Будапеште, что "Фидес" пытается помочь Народной партии хорошо выступить на выборах в Европарламент в будущем году.