В четверг настала очередь премьер-министра Бельгии изложить в Европарламенте свое видение Европы. Шарль Мишель заявил в Брюсселе, что в сердце дискуссий о будущем ЕС должны быть его граждане.
Бельгийский премьер рассказал о будущем Европы
Бельгийский премьер рассказал о будущем Европы
«...а также британцы, - добавил президент Еврокомиссии Жан-Клод-Юнкер. - Мне хотелось бы, чтобы бельгийские власти щедро предоставляли бельгийское гражданство работающим в Брюсселе британским функционерам».
Но ведущий британский депутат-евроскептик заявил, что это не спасет от развала Евросоюз и Бельгию. Найджел Фараж привёл в доказательство выборы последнего времени, на которых успех сопутствовал популистам и националистам.
«Бельгия - это не нация, возможно, поэтому вы счастливы выступать на высоком европейской уровене, - сказал Фараж Мишелю. - Бельгия и защитники Евросоюза делают вид, что всё в порядке. Вы можете кричать и вопить об этом, но просто взгляните на результаты выборов. Вы теряете голоса, вы проигрываете».
В связи с приближением выборов в Европарламент с речами об общем будущем уже выступили некоторые другие лидеры стран ЕС, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.