Баскская сепаратистская группировка ЭТА "прекратила существование", говорится в итоговой декларации, разосланной в четверг ведущим испанским СМИ, правительству Испании и Франции, а также неправительственной организации Центр по проведению гуманитарного диалога Анри Дюнана (в последние годы она выступала посредником на переговорах сепаратистов и властей).
ЭТА сказала "последнее слово"
ЭТА сказала "последнее слово"
Ее директор Дэвид Хартланд показал и зачитал декларацию журналистам, собравшимся в Женеве. Коммюнике датировано третьим мая и скреплено печатью ЭТА.
"ЭТА решила положить конец 60-летнему существованию, - зачитал документ Харланд. - Решение было принято членами организации в полном составе. И как следствие данного решения, ЭТА распускает все ячейки, кладет конец всем формам политической деятельности, не будет выражать никаких политических позиций, выступать с инициативами и вступать во взаимодействие с другими участниками политического процесса".
ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате организованных группировкой терактов погибли 829 человек.