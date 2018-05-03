По меньшей мере, 10 человек пострадали в результате взрыва костра во время еврейского праздника Лаг ба-Омер на северо-востоке Лондона. Инцидент произошел в момент, когда раввин подносил к ритуальному костру факел.
На еврейском празднике в Лондоне взорвался костёр
На еврейском празднике в Лондоне взорвался костёр
У синагоги на улице, где проходило празднование, находились сотни людей, в основном представители ортодоксальной общины. Правоохранительные органы рассматривают произошедшее как несчастный случай.
По одной из версий, в костёр перед розжигом вылили слишком много масла или горючего. По другим данным, туда бросали мобильные телефоны с аккумуляторами, которые могли взорваться от нагревания.