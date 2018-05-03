Задержан подозреваемый в людоедстве

В Австрии арестован подозревамый в убийстве женщины, расчлененное тело которой было найдено в середине апреля на дне озера Нойзидлер-зе, расположенного на границе с Венгрией.

На пресс-конференции прокурор города Айзенштадт рассказала, что 63-летний задержанный гражданин Австрии признался в убийстве. По его словам, он встретил незнакомку на вокзале в Вене в конце марта, отвез ее в свою квартиру и задушил во время ссоры. При обыске у него дома в морозильной камере были найдены части тела жертвы, мужчина сообщил полицейским, что хотел их попробовать на вкус.