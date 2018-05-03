После многотысячных протестов в Ереване воцарилось спокойствие. На площади Республики, на которой проходили крупнейшие митинги, теперь генеральная уборка. Государственные органы подводят промежуточные итоги, а правительство готовится к отставке. Исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян объявил на заседании кабинета, что министры встречаются в таком составе в последний раз.
Правительство Армении готовится к отставке
Правительство Армении готовится к отставке
После протестов и транспортной блокады новым главой правительства должен стать оппозиционный лидер Никол Пашинян. Накануне вечером правящая Республиканская партия заявила, что поддержит его кандидатуру в ходе голосования в парламенте 8 мая. Оппозиционный блок «Елк» сообщил, что уже собрал необходимые для выдвижения Пашиняна подписи.
Если новое правительство не будет сформировано, по закону должны быть назначены досрочные парламентские выборы.