Мир
""У нас только одна планета... Я уверен, что США вернутся к Парижскому соглашению по климату""
Эммануэль Макрон
президент Франции
""Не будем повторять предыдущих ошибок, допущенных на Ближнем Востоке""
Эммануэль Макрон
Президент Франции
""Куда бы вы ни пошли на Ближнем Востоке, вы видите, что за проблемами стоит Иран""
Дональд Трамп
Президент США
""Беженцы, в числе которых выходцы из арабских государств, принесли с собой новую форму антисемитизма""
Ангела Меркель
Канцлер ФРГ
"Всякий раз, когда мы выезжаем за границу, люди называют нас Швейцарией"
Мсвати III
король Свазиленда
"С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышены"
Дональд Трамп
президент США
Культура
"Все его работы выполняют роль гида, но не туристического и не географического... Это путеводитель по отношениям и открытости к другим странам"
Мишель Пьер
куратор выставки
"Я хочу передать привет Олегу Дерипаске и сказать, что мы были неправы. Нас пытаются "закрыть" американцы"
Н. Рыбка
модель
Ереван: студенты перекрыли движение
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Двое детенышей амурского леопарда появились на свет в Венском зоопарке благодаря Европейской программе размножения исчезающих видов.