Загрязнение воздуха убивает 7 млн.человек в год - ВОЗ

Каждый год в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек. Такие данные содержатся в опубликованном в среду докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Причем более 90% смертельных заболеваний от загрязнения приходится на страны с низким уровнем доходов населения. Речь идет, в первую очередь, о государствах Азии, Африки, но не только. Непроницаемый смог стал уже обыденным явлением в будние дни, например, в небе над столицей Болгарии - Софии.