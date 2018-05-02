Загрязнение воздуха убивает 7 млн.человек в год - ВОЗ

Каждый год в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек. Такие данные содержатся в опубликованном в среду докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Причем более 90% смертельных заболеваний от загрязнения приходится на страны с низким уровнем доходов населения. Речь идет, в первую очередь, о государствах Азии, Африки, но не только. Непроницаемый смог стал уже обыденным явлением в будние дни, например, в небе над столицей Болгарии - Софии.
"Многие люди даже не отдают себе отчет, насколько сильно загрязнение воздуха влият на здоровье. Плохая экология многократно повышает риск сердечных заболеваний, хронически болезней легких, рака, а также возникновения пневмонии у детей", - говорит Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению.
Загрязнение воздуха - главным образом проблема перенаселенных мегаполисов. Плохая экология стойко ассоциируется с траспортом. Но эксперты отмечают, что это важный не единственный фактор. Так, более 40% людей в мире, то есть примерно 3 млрд человек, просто не имеют не имеют доступа к "чистым технологиям приготовления пищи дома".