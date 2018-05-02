Ведущие оппозиционные партии Турции договорились создать коалицию, чтобы выступить единым блоком на предстоящих в стране досрочных парламентских выборах.
Оппозиция Турции создает коалицию на парламентских выборах
Оппозиция Турции создает коалицию на парламентских выборах
Как отмечают наблюдатели, это беспрецедентный и в то же вынужденный шаг в условиях абсолютного доминирования пропрезидентской партии Реджепа Эрдогана на политической арене Турции. В противном случае некоторые оппозиционные объединения просто не смогут преодолеть 10-процентный электоральный порог.
Нынешняя оппозиционная коалиция не имеет аналогов в новейшей политической истории Турции. В нее вошли, как основанная еще Кемалем Ататюрком левая Республиканская народная партия Ататюрка, так и крайне правые объединения, например, Партия добродетели, проповедующая исламские ценности.
Однако на фоне все более возрастающего давления со стороны властей и президента Эрдогана, бывшие идеологические противники предпочли забыть о разногласиях и объединить усилия.
Досрочные парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня.