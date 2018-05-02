Аллигаторы возвращаются в Янцзы

В дикую природу возвращаются еще шесть особей вымирающего вида китайских аллигаторов. Этот очень редкий вид рептилий, включенный в Международную красную книгу, обитает только в бассейне реки Янцзы в Китае. Сегодня в естественной среде обитания живут всего 150 особей.