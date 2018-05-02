В дикую природу возвращаются еще шесть особей вымирающего вида китайских аллигаторов. Этот очень редкий вид рептилий, включенный в Международную красную книгу, обитает только в бассейне реки Янцзы в Китае. Сегодня в естественной среде обитания живут всего 150 особей.
Аллигаторы возвращаются в Янцзы
Аллигаторы возвращаются в Янцзы
В городском округе Сюаньчэн в восточной провинциии Аньхой расположен государственный заповедник, где в рамках экспериментальной программы в целях сохранения вида специалисты с 2002 года занимаются искусственным выведением аллигаторов и восстановлением их мест обитания. За эти годы заповедник выпустили в реку 102 особи, которые хорошо адаптировались к природным условиям.
Прежде чем выпустить аллигаторов на волю, сотрудники заповедника проводят ряд обследований, чтобы удостовериться в хорошем состоянии здоровья особей и исключить родственное разведение, а также вживляют в их тела электоронные чипы для того, чтобы следить за жизнью рептилий на природе.
В неволе китайские аллигаторы разводятся хорошо — сегодня в заповеднике живут 10 тысяч аллигаторов.