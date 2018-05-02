Белый Дом: "Теракты в Кабуле - нападение на основу демократии"

Нападением на саму основу демократии назвал Белый Дом двойной теракт в Кабуле, который провели боевики-смертники. Взрывы, в которых погибли по меньшей мере 25 человек, из них 9 жертв - журналисты, произошли неделю спустя после нападения на центр регистрации избирателей, также расположенный в афганской столице, тогда погибли 60 человек, несколько десятков получили ранения.