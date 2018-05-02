Нападением на саму основу демократии назвал Белый Дом двойной теракт в Кабуле, который провели боевики-смертники. Взрывы, в которых погибли по меньшей мере 25 человек, из них 9 жертв - журналисты, произошли неделю спустя после нападения на центр регистрации избирателей, также расположенный в афганской столице, тогда погибли 60 человек, несколько десятков получили ранения.
Белый Дом: "Теракты в Кабуле - нападение на основу демократии"
Белый Дом: "Теракты в Кабуле - нападение на основу демократии"
Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила следующее: "Мы возмущены вчерашней трагедией в Кабуле. То, что целью нападения стали афганские журналисты, говорит о том, как эта страна уже изменилась. Никаких оправданий теракту нет и быть не может".
Террорист, переодетый телеоператором, смог беспрепятственно проникнуть на место проишествия, куда пресса приехала, чтобы сообщить о взрыве боевика-смертника. У наблюдателей нет сомнений, что мишенью во втором теракте были именно журналисты