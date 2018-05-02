Беломраморный Тадж-Махал скоро может потемнеть. Сооружение, возведенное в XVII-м веке, на глазах меняет цвет, становясь из светло-желтого зеленоватым, а теперь появляются и коричневые оттенки.
Спасти Тадж-Махал всем миром
Спасти Тадж-Махал всем миром
Причиной тому - нескончаемое загрязнение воздуха, и ситуация только ухудшается. Беспокойство за ценный памятник вышло на юридический уровень: Верховный суд Индии постановил, что правительство обязано обратиться за помощью для спасения жемчужины культурного наследия человечества к международным организациям и к иностранным государствам, имеющим практический опыт решения подобных проблем.