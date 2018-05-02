Десятки человек погибли в результате двух взрывов в городе Муби на северо-востоке Нигерии.
Двойной теракт в Нигерии
Двойной теракт в Нигерии
Один террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в мечети после окончания молитвы.
Второй взорвал себя поблизости от места первого теракта, когда люди в панике бежали.
Муби - мишень нападений "Боко харам".
"Боко харам"добивается введения норм шариата на всей территории Нигерии.
За 9 лет боевики "Боко харам" в самой Нигерии, Камеруне и Нигере убили более 20 тысяч человек. Свыше двух с половиной миллионов человек стали беженцами и перемещенными лицами.