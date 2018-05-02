Facebook усиливает контроль

Марк Цукерберг объявил об обновлениях алгоритмов Facebook, призванных защитить персональные данные пользователей, а также дать больший контроль тем, кто имеет учетные записи в этой социальной сети. Первое и главное обновление: появление опции очистки истории посещений сайтов, страниц и блогов.

Вот что он заявил накануне в Сан-Хосе: "С помощью этого функционала вы сможете стирать всю информацию, которая касалась того, на какие ссылки вы кликали и какими приложениями пользовались все то время, что находились онлайн".

Эти и другие заявления были сделаны менее, чем через месяц после того, как Цукерберг объяснялся с американскими законодателями. Его вызов на ковер был связан в том числе и со скандалом вокруг Cambridge Analytica, с помощью приложений сумевшей собрать персональные данные миллионов пользователей.

"Мы начинаем требовать от всех, кто размещает рекламу политического или социального свойства, или же ведет страницы с большим количеством подписчиков, совершать все действия с верифицированного аккаунта", - подчеркнул Марк Цукерберг.

Тех, кто намерен завязать, как отметил Цукерберг, "серьезные отношения", ждет возможность пользоваться объявлениями о знакомствах, эти слова вызвали падение акций возможного конкурента Facebook Match Group, владеющей приложением Tinder.