Россия впервые за 20 лет снизила расходы на оборону

Общий объем затрат на военные нужды в мире увеличился в 2017 году на 1,1% по сравнению с 2016 годом и составил $1,7 трлн. Военные расходы составили 2,2% глобального ВВП или $230 на каждого жителя Земли.

Мировые военные расходы в 2017 году достигли 1 трлн 739 млрд долларов (1 трлн 434 млрд евро) – самые большие со времен окончания Холодной войны - согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) о состоянии мировой торговли оружием и тенденциях в военных расходах основных стран-игроков.

Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. Их доля в мировых расходах составила за прошедший год 35%.

На втором месте – Китай, на долю которого в списке 15 стран с высокими военными расходами, по приблизительным оценкам СИПРИ, приходится 13%. С третьего на четвертое место опустилась Россия (3,8 %), уступив место Саудовской Аравии (4%). Пятое место отдано Индии (3,7 %). На всю эту пятерку приходится около 60% от общих глобальных военных расходов.

Европа: Россия расходы снизила, а Румыния – резко увеличила

Частично "из-за ощущения угрозы, исходящей от России" страны Западной и Центральной Европы увеличили в прошлом году свои военные расходы на 12% и 1,7% соответственно. В тех из них, что входят в НАТО, это произошло на основе внутриблоковых договоренностей. Совокупные расходы всех 29 стран НАТО составили $900 млрд или 52% глобальных военных ассигнований.

Эксперты зафиксировали серьезное сокращение расходов на армию в России. В 2017 году их уровень упал на 20% и составил $66,3 млрд, что является первым случаем снижения с 1998 года. В мире урезание российского военного бюджета на $13,9 млрд оказалось крупнейшим за весь прошлый год.

В результате уменьшения военных расходов России в 2017 году их доля снизилась с 5,5% до 4,3% ВВП страны. Несмотря на это, российский показатель продолжает оставаться самым высоким в Восточной Европе. В прошлом году на российский военный бюджет пришелся 91% совокупных субрегиональных расходов на армию.

"Модернизация армии остается приоритетом для России, однако переживаемые страной с 2014 года экономические проблемы ограничили военный бюджет", - считает старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан, который особо выделил сокращение поступлений от продажи российской нефти.

Самый большой скачок трат на оборону в Европе и мире в целом с прошлого года произошел в Румынии. Военный бюджет этой страны увеличился вдвое – до 4 млрд долларов. Связано это с реализацией плана военных закупок и модернизации армии на 2017-2026 годы.

Америка

США продолжают оставаться мировым лидером в области военных расходов. В 2017-м они были больше, чем совокупные траты семи следующих за ними в списке стран - $610 млрд. По сравнению с 2016 годом никаких изменений не произошло.

"Тенденция к снижению военных расходов США, начавшаяся в 2010 году, закончилась, - поясняет директор программы AMEX Од Флеран. - В 2018 году военные ассигнования США должны возрасти, чтобы поддержать увеличение личного состава армии и модернизацию обычных и ядерных вооружений".

Азия и Океания

В СИПРИ отмечают, что рост расходов продолжается в странах Азии и Океании и что этот процесс наблюдается последние 29 лет. Заметными для региона эксперты называют военные расходы Китая, увеличившего их в 2017 году на 5,6 % (228 миллиардов долларов). Доля страны в глобальных затратах выросла, по оценкам СИПРИ, с 5,8% в 2008 году до 13% в 2017 году.

"Напряженность между Китаем и многими его соседями продолжает стимулировать рост военных расходов в Азии", — сказал исследователь СИПРИ Симон Веземан, комментируя данные. Его слова приводятся в сообщении для прессы.

Военные расходы на Ближнем Востоке, по имеющимся у СИПРИ данным, выросли в прошлом году на 6,2% по сравнению с предыдущим 2016 годом, и лидером региона по этим затратам эксперты назвали Саудовскую Аравию (рост расходов на 9,2%). Несмотря на низкие цены на нефть, отметили аналитики и рост военных расходов в Иране и Ираке.

Ближний Восток

На Ближнем Востоке расходы на военные цели поднялись на 6,2%. После сокращения своего военного бюджета в 2016 году Саудовская Аравия нарастила его в прошлом году на 9,2%. С общим объемом в $69,4 млрд в 2017 году она оказалась на третьем месте в мире. Следом за ней в регионе идут Иран (+9%) и Ирак (+22%).

В 2017-м в этой части мира используемая на военные цели доля ВВП была самой большой - 5,2%. Ни один другой регион не потратил на армию более 1,8% ВВП.

Африка

Военные расходы в Африке сократились в 2017 году на 0,5% и составляют лишь 2,5% от мирового бюджета на оборону – 42,6 млрд долларов (35 млрд евро).

В регионе самый объемный военный бюджет у Алжира – около 10 млрд долларов (8 млрд евро). Согласно СИПРИ по сравнению с прошлым годом – его расходы сократились на 5,2%, что связывают с нефтяным кризисом в последние годы.

Что такое военные расходы?

В связи с публикацией материалов в СИПРИ замечают, что под военными расходами имеются ввиду государственные траты на военные силы и мероприятия, включая зарплату, выплаты, эксплуатационные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, научные исследования и разработки, административные расходы и так далее.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. СИПРИ является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.