"Ливерпуль" проиграл и ... выходит в финал

"Ливерпуль" в ответном матче уступил "Роме" со счетом 2:4. Тем не менее, по итогам противостояния на Олимпийском стадионе Рима, англичане вышли в финал Лиги чемпионов.
Среди подопечных Юргена Клоппа забитыми голами отметились Садио Мане и Джорджиньо Вейналдум, у "Ромы" отличились Эдин Джеко, Раджа Наингголан, еще один гол в свои воротатзабил Джеймс Милнер.
По результатам первого матч, который состоялся в Англии 24 апреля, победа досталась "Ливерпулю" (счет тогда был 5:2). "Ливерпуль" не играл в финале Лиги чемпионов с 2007 года. При этом мерсисайдцы выигрывали главный клубный трофей континента пять раз, последний из них в 2005-м.
Ну а первым финалистом Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", победивший по сумме двух матчей мюнхенскую "Баварию". Финал турнира пройдет 26 мая в Киеве.