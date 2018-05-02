Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Рома" – "Ливерпуль" пройдет сегодня на Олимпийском стадионе в Риме при повышенных мерах безопасности. Как ожидается, игру в Риме посетят несколько тысяч болельщиков "Ливерпуля". Власти итальянской столицы выделили для обеспечения их безопасности 1200 полицейских. В этом вопросе местные правоохранительные органы будут сотрудничать с британскими коллегами.
Футбол при усиленных мерах безопасности
Футбол при усиленных мерах безопасности
журналист "euronews" Клаудио Лаванга:
"Британские власти предупредили итальянскую полицию о том, что на сегодняшний матч приедут около 40-50 болельщиков из Ливерпуля, которые ранее не раз участвовали в инцидентах, связанных с околофутбольным насилием. За ними власти будут следить особенно внимательно".
Перед первой игрой в Англии произошли крупные беспорядки. На одного из болельщиков напали с ножом. Он до сих пор находится в отделении интенсивной терапии.