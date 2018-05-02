"Реал": трижды победитель?

Мадридский "Реал" может стать победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд. "Королевский клуб" пробился в финал, обыграв по итогам двухматчевого противостояния мюнхенскую "Баварию". Решающая встреча 1 мая завершилась со счётом 2:2.

"В матчах Лиги чемпионов победа дается не так-то просто. Требуется очень высокий уровень игры. Пробиться без труда в финал не получится. Да это и не интересно, хотя сердцу от этого не легче. Но теперь нам надо успокоиться и чуть-чуть отдохнуть", - сказал главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

В обоих матчах полуфинала инициативой владела мюнхенская команда, уверен Юпп Хайнкес. "Мы были сильнее, но так и не смогли выйти в финал. Я очень разочарован. Но сегодня обе команды показали футбол мирового уровня", - заявил главный тренер "Баварии".

Ход матча мог изменить один спорный эпизод с игрой рукой в исполнении защитника "Реала" Марсело Виейры. Но арбитр его не заметил.

"За игру рукой в штрафной площади назначается пенальти, да. Но как я уже неоднократно заявлял, я не обсуждаю судей, когда они ошибаются в пользу соперника. И сейчас этого делать не намерен", - заявил футболист.

В финале "Реал" сыграет с победителем противостояния между итальянской "Ромой" и английским "Ливерпулем".