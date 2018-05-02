Голос улицы - за Пашиняна

Сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна перекрыли в среду днем все дороги, ведущие в Ереван, а также заблокировали многие улицы и проспекты в самой столице Армении. Кроме того демонстранты перекрыли дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг - Север и Арарат - Ереван.

Говорят манифестанты:

"Мы блокируем улицы потому, что хотим, чтобы нас услышали. Я считаю, что Республиканская партия и другие должны принять нашу победу".

"Каждый час и каждый день этой блокировки вреден для государства. Однако они - Республиканская партия - должны сделать первый шаг. Они должны объявить, что они будут голосовать за Никола Пашиняна".

"Если до сих пор молодые люди требуют свободной и независимой Армении, значит, мое поколение в чем-то недоработало. Мы сделали для молодежи недостаточно, чтобы они могли сказать - да, мы живем в свободной и независимой Армении".

"Наш кандидат - Никол, и если он не будет премьер-министром, мы не хотим вообще никого другого".

"Говорят, что они - правительство, но мнение этих трех миллионов людей не имеет для них значения. Их интересует только их собственное богатство".