Пашиняна выдвинут повторно

Три оппозиционные фракции парламента Армении - "Елк", "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" - в четверг повторно выдвинут на пост премьер-министра республики кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом в среду на митинге на площади Республики заявил сам Пашинян. Также он подтвердил, что в четверг акций гражданского неповиновения не будет, и призвал своих сторонников взять однодневный тайм-аут.