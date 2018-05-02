Три оппозиционные фракции парламента Армении - "Елк", "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" - в четверг повторно выдвинут на пост премьер-министра республики кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом в среду на митинге на площади Республики заявил сам Пашинян. Также он подтвердил, что в четверг акций гражданского неповиновения не будет, и призвал своих сторонников взять однодневный тайм-аут.
Пашиняна выдвинут повторно
Пашиняна выдвинут повторно
Ранее в среду протестующие перекрыли межгосударственные автотрассы из Армении в Грузию и Иран и требовали избрания Никола Пашиняна премьер-министром.
1 мая депутаты парламента отклонили его кандидатуру. За Пашиняна проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером было необходимо набрать 53 голоса. После этого Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения.
Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая. Правящая партия уже заявила, что поддержит кандидата от оппозиции.