В Одессе на траурном митинге у Дома профсоюзов почтили память погибших четыре года назад в результате массовых беспорядков. Во всех храмах Одесской епархии прошли заупокойные богослужения, а на Греческой площади — межконфессиональный молебен.
Годовщина трагедии в Одессе
Годовщина трагедии в Одессе
2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между активистами движения "Антимайдан" и членами радикального объединения "Правый сектор" и т.н "самообороны майдана". В результате беспорядков был разрушен палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придание русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, в котором затем был устроен поджог.
В общей сложности жертвами этих событий стали 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти Украины признали подозреваемыми 23 человека, но расследование продолжается и виновные в трагедии до сих пор не наказаны.