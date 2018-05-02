"Новый бюджет для новой Европы" - так глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил в Европарламенте проект следующего семилетнего бюджета. Он охватывает период с 2021-го по 2027-й годы и отражает приоритеты ЕС.

На этот раз суммарный объем бюджетного плана составит 1 279 миллиардов евро. Основными статьями экономиии станут финансирование общей аграрной политики и "политики единства" или "сплоченности".

Обе статьи расходов в период с 2021-го по 2027-й планируется сократить на 5%, что уже вызвало недовольство основных их потребителей, например, Франции и Польши. В настоящее время объем расходов на аграрную политику достигает 40% от общеевропейского бюджета, на "политику сплоченности" - треть.

А какие расходные статьи потребуют увеличения, по мнению европейских финансистов? В первую очередь - это пограничный контроль, учитывая, что затраты на управление сухопутными и морскими пограничными службами, регулирование миграционных потоков и предоставление убежища возрастет до 33 миллиардов евро, по сравнению с нынешними 13 миллиардами. Эти средства пойдут в частности на оплату 10 000 сотрудников, которых планируется взять на работу в Европейское агентство пограничной и береговой охраны.

Еще одна статья расходов - образование и научные исследования. Так, на Рамочную программу по исследованиям и инновациям "Горизонт-2020" планируется выделить до 100 миллиардов евро, на программу студенческого обмена "Эразмус" более 30 миллиардов.

Откуда планируется брать средства на все эти расходы? Одним из источников финансирования бюджета ЕС предлагается сделать систему торговли промышленными квотами на выброс парниковых газов, а также задействовать отчисления от реформированной системы сбора налога на прибыль корпораций.

В любом случае, 27 странам придется затянуть пояса, чтобы заполнить ежегодную дыру в размере от 12 до 15 миллиардов евро, образовавшуюся в связи с "брекситом".