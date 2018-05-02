Танец дронов в Сиане

День труда в китайской провинции Шэнси отметили необычным способом: в городе Сиань, известном своими терракотовыми воинами, в ночное небо взлетели 1347 дронов, оснащенных разноцветными огнями. Построенные в Китае беспилотные летательные аппараты, которыми управлял всего лишь один оператор, были разделены на группы и запрограммированы на последовательное выполнение действий. Организаторы говорят, что хотели показать жителям страны и миру — Китай может гордиться не только своей историей и культурой, но и успехами в развитии науки и новых технологий.