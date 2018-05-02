Фестиваль грязи Монихэй в Китае
Представители народности ва ежегодно проводят традиционный фестиваль Монихэй на юго-западе Китая. Название праздника можно перевести, как "мажу тебя черной глиной".
Участники традиционного обряда обмазывают друг друга природной грязью "нянбуло" в знак пожеланий здоровья и счастья.
Вайцы являются одной из древних китайский национальностей. С незапамятных времен этот народ жил в высокорьях, в труднодоступной местности с названием Ава.
Сегодня вайцы главным образом проживает в уездах Симэн, Цанъюань, Мэнлянь и близлежащих горных районах провинции Юньнань.