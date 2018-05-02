Визит Макрона в Австралию: трудности перевода

Благодарность от имени Франции солдатам объединенного австралийского и новозеландского армейского экспедиционного корпуса (АНЗАК) выразил в среду глава Французской республики на церемонии в Сиднее. Находящийся в Австралии с трехдневным визитом, Эммануэль Макрон отдал дань памяти солдатам корпуса, погибшим на полях сражений Первой и Второй мировых войн.

"Через десятилетия после того, как солдаты АНЗАК покинули этот мир, - заявил на церемонии Макрон, - после того, как другая война разорвала европейское единство в клочья, дети французского департамента Сомма продолжали играть среди памятников, кладбищ и бесчисленных следов, оставленных в Европе австралийскими солдатами. Я был одним из них и я знаю, как много должна вам моя страна. Спасибо вам!"

В присутствии премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, ветеранов и школьников двух стран, президент Франции вручил ордена Почетного легиона трем австралийским участникам Второй мировой, старшему из которых 101 год.

В программе визита Макрона в Австралию значились не только памятные церемонии. Стороны подписали ряд соглашений, в том числе в области кибербезопасности и вооружений. Франция, занимающая 6-е место в мире по военным расходам (согласно только что опубликованному докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира), поставила в 2016 году Австралии 12 подводных лодок нового поколения. Официальный Париж и Канберра также выразили готовность и дальше продвигать "индо-тихоокеанскую стратегию".

Ну в социальных сетях визит Макрона в Австралию вызвал бурную реакцию после того, как тот, желая сделать комплимент супруге Тернбулла, назвал ее "вкусной" (delicious), имея в виду, по всей видимости, "очаровательная". Большинство пользователей убеждены, что президент Франции использовал английское слово как кальку с французского.