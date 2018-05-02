Франция допускает пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана, но не хочет, чтобы это привело к обострению обстановки на Ближнем Востоке. Такую позицию выразил президент Эммануэль Макрон. В настоящее время он находится в Австралии с трехдневным визитом.
Надо готовиться к новым переговорам по Ирану - Макрон
Надо готовиться к новым переговорам по Ирану - Макрон
"Я не знаю, какое решение примет президент США по иранской ядерной программе 12 мая. Но каким бы оно ни было, нам необходимо готовиться к новым переговорам и более широкму соглашению, - заявил Макрон. - Но я думаю, что никто не хочет войны в ближневосточном регионе и никто не хочет эсклации обстановки".
Еще в начале прошлого года Дональд Трамп пригрозил, что США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, если его условия не будет ужесточены. Он считает сделку "слишком мягкой" в отношении Ирана.
В качестве крайнего срока выполнения его требований Трамп назвал 12 мая. Все это вызвало крайне негативную реакцию официального Тегерана.
На этом фоне масла в огонь добавили недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он обвинил власти Ирана во лжи и сообщил, что вопреки взятым обязательствам они продолжали разботки ядерного оружия.