Надо готовиться к новым переговорам по Ирану - Макрон

Франция допускает пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана, но не хочет, чтобы это привело к обострению обстановки на Ближнем Востоке. Такую позицию выразил президент Эммануэль Макрон. В настоящее время он находится в Австралии с трехдневным визитом.