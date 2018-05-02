Срочная новость

Срочная новость

Греция

Лесбос не справляется с мигрантами

Сейчас воспроизводится:

Лесбос не справляется с мигрантами

Лесбос не справляется с мигрантами
Размер текста Aa Aa

На фоне мигрантского кризиса жители греческого Лесбоса готовятся к визиту премьер-министра АлЕксиса ЦИпраса. Ранее Нараставшая здесь на протяжении последних недель напряженность привела к многочисленным столкновениям приезжих и представителей ультраправых движений.

Накануне министр здравоохранения Греции Андреас Ксантос посетил центр приема беженцев Мория.

"Главное для нас сейчас - улучшение условий жизни и состояния здоровья этих людей. Пока лагерь для беженцев остается переполненным, будут появляться лишь новые требования, новые угрозы", - заявил он.

В настоящее время в лагере проживают около 7 тыс. мигрантов с Ближнего Востока, при том что он рассчитан лишь на 3 тыс. человек.

Местные жители обвиняют правительство в бездействии.

"На глазах одного поколения остров перестает быть греческим и поворачивается совсем в другую сторону. Мне так грустно, ведь я люблю этот остров", - говорит владелец магазина Микалис Периферакис

"Местные жители считают, что правительство оставило их на произвол судьбы. А ведь именно Лесбос сдерживает основной поток мигрантов, которые пытаются перебраться в континентальную Грецию. При этом, на фоне агрессивных антииммигрантских заявлений Турции, сюда стремятся попасть все больше нелегалов", - Панос Китсикопулос, корреспондент "Евроньюс".

Больше по теме