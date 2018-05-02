На фоне мигрантского кризиса жители греческого Лесбоса готовятся к визиту премьер-министра АлЕксиса ЦИпраса. Ранее Нараставшая здесь на протяжении последних недель напряженность привела к многочисленным столкновениям приезжих и представителей ультраправых движений.
Лесбос не справляется с мигрантами
Лесбос не справляется с мигрантами
Накануне министр здравоохранения Греции Андреас Ксантос посетил центр приема беженцев Мория.
"Главное для нас сейчас - улучшение условий жизни и состояния здоровья этих людей. Пока лагерь для беженцев остается переполненным, будут появляться лишь новые требования, новые угрозы", - заявил он.
В настоящее время в лагере проживают около 7 тыс. мигрантов с Ближнего Востока, при том что он рассчитан лишь на 3 тыс. человек.
Местные жители обвиняют правительство в бездействии.
"На глазах одного поколения остров перестает быть греческим и поворачивается совсем в другую сторону. Мне так грустно, ведь я люблю этот остров", - говорит владелец магазина Микалис Периферакис
"Местные жители считают, что правительство оставило их на произвол судьбы. А ведь именно Лесбос сдерживает основной поток мигрантов, которые пытаются перебраться в континентальную Грецию. При этом, на фоне агрессивных антииммигрантских заявлений Турции, сюда стремятся попасть все больше нелегалов", - Панос Китсикопулос, корреспондент "Евроньюс".