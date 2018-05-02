Новорожденные леопарды в Вене

Венский зоопарк празднует рождение двух детенышей амурского леопарда. Такое случается здесь впервые. Малыши появились на свет 27 марта благодаря Европейской программе размножения исчезающих видов EEP. Их родители Ида и Петр прибыли в Вену из Австрии и России. Директор Венского зоопарка Дагмар Штратер заявила, что она «по-настоящему счастлива» этому событию. Но увидеть новорожденных посетителям пока не так просто: порадовать публику они решаются лишь примерно на 30 минут в день.

Самый редкий из подвидов леопарда - амурский - находится на грани вымирания. В дикой природе сохранилось не более 100 особей. В основном они проживают на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае и Китае.