Кинофестиваль в Тегеране: цензура гостей не пугает

Международный кинофестиваль в Тегеране стал одним из важнейших культурных событий на Ближнем востоке. Мероприятие) было учреждено с расчетом на региональный кинорынок, однако со временем расширило рамки, и теперь в столицу Ирана привозят свои работы режиссеры и продюсеры со всего мира. Свобода слова остается для Ирана одной из болевых точек: все фильмы фестивальной программы проходят предварительную проверку. Cреди лауреатов этого года - камбоджиец Рити Пан, снимающий документальное кино об истории своей родины, в частности, о режиме красных кхмеров. Он убежден, что иранцам также необходимо дать возможность переосмыслить прошлое.

Рити Пан, режиссер: "Историческая память - огромный духовный пласт и огромная работа. Я занимаюсь этим в Камбодже. Полагаю, иранцы также хотели бы осмыслить свое прошлое".

В числе гостей фестиваля - американец Оливер Стоун. Он говорит о неоднозначном отношении иранских властей к кинодеятелям. К примеру, режиссер и сценарист Джафар Панахи был приглашен на Канский фестиваль, но не смог выехать из Ирана.

Оливер Стоун, режиссер: "В Иране немало проблем такого рода, но люди от них не бегут, они очень реалистично смотрят на мир. Я знаю режиссера, которому позволили закончить фильм, картина попала в программу Канского фестиваля, но из страны его не выпустили. Это так, но фильм он все-таки завершил, и это очень важно. Думаю, для самого режиссера это важнее, чем возможность путешествовать".

В номинации лучшая актриса победила иранка Махуур Алванд. Она снялась в картине Рамтина Лавафипура, сыграв роль женщины, которая гораздо старше самой актрисы. В фильме поднимается проблема восприятия происходящих с человеком изменений.