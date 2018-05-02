Розовый рай у Фудзиямы

Розовый рай вновь привлекает в Японию тысячи туристов. На этот раз они отправляются к подножию горы Фудзияма. Здесь распустились около 800 тысяч флоксов восьми разных видов. Все - самых разнообразных оттенков розового. Цветы покрывают площадь около 2,4 гектаров в префектуре Яманаси, расположенной в регионе Тюбу на острове Хонсю. В этом году флоксы распустились на неделю раньше обычного из-за теплой погоды - уже в конце марта. Трети из цветов еще только предстоит раскрыться и порадовать туристов, которые смогут фотографироваться на фоне розового ковра у самого узнаваемого японского символа, как минимум, вплоть до середины мая.