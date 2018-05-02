3 мая будут сыграны ответные полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы. В Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" сойдутся испанский "Атлетико" и английский "Арсенал". Первая встреча завершилась вничью - 1:1. Проведя более 80 минут игрового времени в меньшинстве, матрасники пропустили лишь однажды, во многом благодаря фантастической игре своего голкипера Яна Облака. А в концовке встречи Антуан Гризманн сравнял счет, в одиночку разобравшись с двумя защитниками и вратарём.
Лига Европы: на пути в Лион
Лига Европы: на пути в Лион
В тренировке "Арсенала" накануне матча приняли участие Давид Оспина и Алекс Ивоби, которые получили легкие травмы в игре с "Манчестер Юнайтед". Готовится к встрече и армянский полузащитник канониров Генрих Мхитарян.
Ответный матч между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем" пройдет в Зальцбурге. Дома "Марсель" добился победы, забив на родном "Велодроме" в ворота соперников два мяча. В первом тайме счет открыл Флорьян Товен, а во втором Клинтон Н’Джие удвоил преимущество своей команды.
Болельщики "Марселя", которого считают фаворитом противостояния, уже живут предвкушением не только сегодняшнего матча, но и финального, который в этом году будет сыгран в Лионе.