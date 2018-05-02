Лига Европы: на пути в Лион

3 мая будут сыграны ответные полуфинальные матчи футбольной Лиги Европы. В Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" сойдутся испанский "Атлетико" и английский "Арсенал". Первая встреча завершилась вничью - 1:1. Проведя более 80 минут игрового времени в меньшинстве, матрасники пропустили лишь однажды, во многом благодаря фантастической игре своего голкипера Яна Облака. А в концовке встречи Антуан Гризманн сравнял счет, в одиночку разобравшись с двумя защитниками и вратарём.