В Брюсселе представлен долгосрочный бюджет Евросоюза в размере 1,279 трлн евро. С связи с выходом из ЕС Великобритании, остающимся 27 членам придётся увеличить свои взносы с 1 проц до 1,1 проц ВВП. Будут также сокращены фонды на региональное развитие и сельское хозяйство. С другой стороны, предполагается увеличить ассигнования на помощь мигрантам, оборону, образование, цифровую экономику.
Представлен бюджет ЕС без Великобритании
Представлен бюджет ЕС без Великобритании
«Мы решаем эти проблемы путем экономии средств. Мы также просим государства-члены платить в общую казну немного больше, - сказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. - Такое сочетаение представляется правильным».
Жан-Клод Юнкер приветстввал в Европарламенте инициатора «брексита» Найджела Фаража и не выразил сожаления по поводу потери одной из богатейших стран. Однако Президент Еврокомиссии был тверд в отношении Венгрии и Польше (хотя и не назвал их по именам), которые могут лишаться финансовой поддержки за несоблюдение общих норм:
«Мы предлагаем новый механизм защиты бюджета от финансовых рисков, связанных с недостатками в сфере верховенства права, - сказал Юнкер. - Этот механизм имеет общее применение, он не направлен априори на отдельные государства-члены, но это важный аспект новой бюджетной архитектуры ".
Финансовый план на 2021- 2027 передан теперь на рассмотрение Евросовета. Он будет утверждён при условии одобрение всеми странами-членами и Европарламентом. Брюссель надеется, что соглашение по бюджету будет достигнуто до европейских выборов и саммита ЕС 9 мая 2019 года.