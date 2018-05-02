Представлен бюджет ЕС без Великобритании

В Брюсселе представлен долгосрочный бюджет Евросоюза в размере 1,279 трлн евро. С связи с выходом из ЕС Великобритании, остающимся 27 членам придётся увеличить свои взносы с 1 проц до 1,1 проц ВВП. Будут также сокращены фонды на региональное развитие и сельское хозяйство. С другой стороны, предполагается увеличить ассигнования на помощь мигрантам, оборону, образование, цифровую экономику.

«Мы решаем эти проблемы путем экономии средств. Мы также просим государства-члены платить в общую казну немного больше, - сказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер. - Такое сочетаение представляется правильным».

Жан-Клод Юнкер приветстввал в Европарламенте инициатора «брексита» Найджела Фаража и не выразил сожаления по поводу потери одной из богатейших стран. Однако Президент Еврокомиссии был тверд в отношении Венгрии и Польше (хотя и не назвал их по именам), которые могут лишаться финансовой поддержки за несоблюдение общих норм:

«Мы предлагаем новый механизм защиты бюджета от финансовых рисков, связанных с недостатками в сфере верховенства права, - сказал Юнкер. - Этот механизм имеет общее применение, он не направлен априори на отдельные государства-члены, но это важный аспект новой бюджетной архитектуры ".

Финансовый план на 2021- 2027 передан теперь на рассмотрение Евросовета. Он будет утверждён при условии одобрение всеми странами-членами и Европарламентом. Брюссель надеется, что соглашение по бюджету будет достигнуто до европейских выборов и саммита ЕС 9 мая 2019 года.