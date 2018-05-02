В этой программе “Вкратце из Брюсселя”:
Бюджет ЕС: оборона, мигранты и роботы
Бюджет ЕС: оборона, мигранты и роботы
В Брюсселе представлен долгосрочный бюджет Евросоюза в размере 1,279 трлн евро. В связи с выходом из ЕС Великобритании, остающимся 27 членам придётся увеличить свои взносы. Венгрии и Польше могут сократить финансовую поддержку за несоблюдение общих норм.
Евросоюз решил выделять на разработку и применение искусственного интеллекта по 20 млрд евро в год государственных и частных денег из общего бюджета до 2027 года.