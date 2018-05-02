Венгрии и Польше грозит финансовое наказание. Еврокомиссия предложила «сокращать, ограничивать или перекрывать доступ к фондам ЕС странам-членам пропорционально размеру и тяжести нарушения ими верховенства закона».
ЕС грозит Венгрии и Польше бюджетным кнутом
ЕС грозит Венгрии и Польше бюджетным кнутом
Лидер либералов в Европарламенте надеется, что пострадает премьер-министр Венгрии:
«Европейские деньги, на мой взгляд, нужно использовать, чтобы поднять наши национальные экономики, чтобы поднять наших граждан, - сказал Ги Верхофстадт. - Их нельзя предоставлять семье г-на Орбана или финансировать какой-нибудь новый футбольный стадион в его избирательном округе. На это нельзя тратить деньги ».
До сих пор Евросоюз мог вводить санкции против своих членов, только с общего согласия. Депутат от венгерской оппозиции отмечает, что для лишить страны бюджетных средств проще:
«Это новое предложение дает Еврокомиссии право решать, вводить или нет такие меры против государств-членов, - сказал Бенедек Явор. - Но в Евросовете только квалифицированное большинство может наложить вето на предложение комиссии».
Министр иностранных дел Венгрии, предвосхищая на прошлой неделе применение против его страны бюджетного кнута, резко осудил такое решение Брюсселя:
«Использование субъективных критериев для оценки поведения отдельных стран ведёт к очень опасной ситуации, - сказал Петер Сийярто. - Учреждения ЕС или группа государств смогут использовать фонды ЕС для политического шантажа».
Процесс обсуждения долгосрочного бюджета ЕС займет целый год, его принятие потребует единогласия.