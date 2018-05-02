Несмотря на свой игрушечный вид, роботы способны выполнять всё более тяжелый физический и умственный труд, они становятся самостоятельнее. К оснащению их всё более совершенными электронными мозгами Евросоюз активно привлекает частных разработчиков и предпринимателей.
ЕС выделяет деньги на искусственный интеллект
ЕС выделяет деньги на искусственный интеллект
Профессор Гентского университета Фрэнсис Виффелс призывает создать в этой сфере благоприятный климат для стартапов и защищать их от крупных компаний.
На семинаре в Брюсселе 'Hack Belgium' добронамеренных хакеров просили взломать сложные проблемы человечества. Там показывали, как искусственный интеллект может управлять автономными транспортными средствами без водителя.
Вице-премьер правительства Бельгии, курирующий цифровое сотрудничество с другими странами Евросоюза, демонстрировал во время интервью собственную голограмму:
«Уже сейчас мы можем создать во всех странах ЕС центры применения искусственного интеллекта. Анализируя отдельные отрасли национальной экономики, они предлагали бы способы её улучшения и помогли бы преодолеть многие проблемы, - сказал Александер де Кру. - В Бельгии это дало бы толчок развитию, например, биотехнологии, в другой стране, скажем, - в добыче нефти. Важно с самого начала нацелить эти центры на конкретные задачи. Малые и средние предприятия особенно заинтересованы в применении искусственного интеллекта как можно скорее".
Евросоюз решил выделять на разработку искусственного интеллекта из общего бюджета до 2027 года по 20 млрд евро в год государственных и частных денег.