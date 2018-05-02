Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Южной Корее с двухдневным официальным визитом. Лидеры двух стран договорились укреплять связи и экономическое сотрудничество. После подписания в 2012 году договора о стратегическом партнерстве, объем двусторонней торговли увеличился на 17% до шести мллиардов долларов в год.
Эрдоган в Южной Корее
Эрдоган в Южной Корее
Президент Турции посетил в Сеуле Национальное кладбище, где покоятся герои, отдавшие жизнь за свободу и независимость страны. Во время Корейской войны в 1950-х годах Турция отправила на полуостров 15 тысяч своих солдат, 850 из которых погибли.
В ходе встречи с президентом Мун Чжэ Ином, Эрдоган потребовал прекратить в Южной Корее деятельности движений, связанных с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки военного переворота 2016 года.