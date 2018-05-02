Компания Cambridge Analytica сворачивает деятельность в Великобритании и США, сообщили в среду американские СМИ. В качестве причин такого шага названы расследование обстоятельств использования компанией личных данных пользователей Facebook, нанесенный вследствие этого репутационный ущерб и потеря клиентов.
Cambridge Analytica сворачивает деятельность
Cambridge Analytica сворачивает деятельность
Уточняется, что руководство Cambridge Analytica подало уведомление о прекращении деятельности в Великобритании, для американских представительств процедура банкротства будет проводиться в суде Южного округа Нью-Йорка. Сотрудникам американских представительств в Нью-Йорке, Арлингтоне (штат Вирджиния) и Вашингтоне предписано немедленно сдать служебные пропуска. Соответствующее объявление сделал в ходе видеоконференции Джулиан Уитлэнд, который должен был занять пост главного управляющего компании.
Компания вменяют в вину использование личных данных более, чем 50 миллионов пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа их политических предпочтений и потенциального влияния на их голоса. В ходе предвыборной кампании 2016 года в США, по данным Wall-street journal, компания получила 15 миллионов долларов.