Шри-Ланка отметила День Будды
Шри-Ланка отметила главный буддийский праздник - Весак, посвященный рождению, просветлению и уходу в паранирвану Будды. Десятки тысяч людей посетили буддийские храмы для коллективных медитаций и молитв. По традиции к празднику Весак верующие украшают жилища и улицы разноцветными фонарями, они символизируют просветление и стремление к истине. Весак предполагает щедрость: в этот день люди раздают милостыни монахам и угощают любого пришедшего в дом.
Решение об учреждении фестиваля Весак было принято на первой конференции Всемирного Братства буддистов в 1950 году. Страны, исповедующие буддизм, отмечают Весак по своим календарям.
На Шри-Ланке буддисты составляют две трети 20-миллионного населения острова.