Введение пошлин на сталь и алюминий для ЕС со стороны США отложено.
Пошлин пока не будет
Пошлин пока не будет
Новая тарифная политика вступала в силу утром во вторник, но новый срок сдвинулся еще на месяц.
За эти недели Вашингтон и Брюссель либо договорятся, либо, как сообщалось ранее, Евросоюз даст США "решительный ответ".
Согласие уже было достигнуто с рядом импортеров металлов в Америку, с Канадой и Мексикой переговоры будут продолжены.
Вопрос пошлин поднимался во время визита Меркель в Вашингтон, стороны не пришли к согласию, канцлер Германии заявила, что в любом случае введение тарифов - прерогатива президента США и решение приниматься будет им.