Срочная новость

Срочная новость

США

Пошлин пока не будет

Сейчас воспроизводится:

Пошлин пока не будет

Пошлин пока не будет
Размер текста Aa Aa

Введение пошлин на сталь и алюминий для ЕС со стороны США отложено.

Новая тарифная политика вступала в силу утром во вторник, но новый срок сдвинулся еще на месяц.

За эти недели Вашингтон и Брюссель либо договорятся, либо, как сообщалось ранее, Евросоюз даст США "решительный ответ".

Согласие уже было достигнуто с рядом импортеров металлов в Америку, с Канадой и Мексикой переговоры будут продолжены.

Вопрос пошлин поднимался во время визита Меркель в Вашингтон, стороны не пришли к согласию, канцлер Германии заявила, что в любом случае введение тарифов - прерогатива президента США и решение приниматься будет им.

Больше по теме