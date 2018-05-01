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США

"Что вам известно, мистер Трамп?"

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"Что вам известно, мистер Трамп?"

"Что вам известно, мистер Трамп?"
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Новый поворот расследования возможного сговора предвыборного штаба Трампа с российским истеблишментом, получившего название Russia-гейт: как явствует из публикации "Нью-Йорк Таймс", появившейся накануне поздно вечером, газете стал известен список из более, чем 40 вопросов, которые спецпрокурор подготовил, чтобы задать их президенту США.

Первый из них звучит так - "Что вам известно о телефонных разговорах, которые господин Флинн вел с российским послом Кисляком в конце декабря 2016 года?".

Генерал Майкл Флин, экс-помощник по национальной безопасности, признал и сам факт беседы, и позднее, после предъявленного ему обвинения стал сотрудничать со следствием.

Уже скоро год, как спецпрокурор Мюллер ведет дело. Он разбирается с возможными попытками российского вмешательства в выборы, а также с предполагаемой координацией действий между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа.

Расследование было начато по директиве Минюста США после того, как Трамп уволил со своего поста директора ФБР Коми, сам Трамп неоднократно повторял, что никакого сговора с Россией у него нет и быть не могло.

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