Новый поворот расследования возможного сговора предвыборного штаба Трампа с российским истеблишментом, получившего название Russia-гейт: как явствует из публикации "Нью-Йорк Таймс", появившейся накануне поздно вечером, газете стал известен список из более, чем 40 вопросов, которые спецпрокурор подготовил, чтобы задать их президенту США.
"Что вам известно, мистер Трамп?"
"Что вам известно, мистер Трамп?"
Первый из них звучит так - "Что вам известно о телефонных разговорах, которые господин Флинн вел с российским послом Кисляком в конце декабря 2016 года?".
Генерал Майкл Флин, экс-помощник по национальной безопасности, признал и сам факт беседы, и позднее, после предъявленного ему обвинения стал сотрудничать со следствием.
Уже скоро год, как спецпрокурор Мюллер ведет дело. Он разбирается с возможными попытками российского вмешательства в выборы, а также с предполагаемой координацией действий между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа.
Расследование было начато по директиве Минюста США после того, как Трамп уволил со своего поста директора ФБР Коми, сам Трамп неоднократно повторял, что никакого сговора с Россией у него нет и быть не могло.