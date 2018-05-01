Бюджетное планирование в ЕС осуществляется в рамках семилетних бюджетных периодов. Текущий период занимает отрезок времени с 2014 по 2020 год, следующий начнется в 2021 году - то есть, уже после выхода Великобритании из ЕС.
Что ждет европейских фермеров после "брексита"?
Что ждет европейских фермеров после "брексита"?
"Брексит" создаст ощутимую дыру в бюджете ЕС. Многие опасаются, что это приведет к сокращению дотаций на сельское хозяйство.
Мы побывали на небольшом животноводческом хозяйстве в Валлонии на юге Бельгии, чтобы узнать, что думают фермеры по поводу "брексита".
Филипп Янссен унаследовал хозяйство от отца и намерен передать его своему сыну. Сегодня на его ферме 300 голов скота, она обеспечивает мясом и молоком окрестные населенные пункты. Однако Янссен опасается за будущее.
"На данный момент ситуация такова: наши доходы в значительной степени зависят от уровня субсидий со стороны ЕС, - говорит фермер. - Мы и без того сталкиваемся с проблемами в последние годы, пытаемся экономить и повышать эффективность нашего хозяйства. Но мы нуждаемся в определенной финансовой стабильности, чтобы держаться на плаву".
Сегодня на Единую сельскохозяйственную политику (ЕСП) Европейского союза расходуется около 40% от общего бюджета Евросоюза. От этих субсидий зависит будущее многих фермерских хозяйств в странах Европы. Поэтому предстоящий выход Великобритании из ЕС беспокоит не только европейский политический истеблишмент.
Именно ЕСП подвергнется наиболее значительному пересмотру после "брекзита", полагают эксперты. Большие животноводческие фермы, вероятно, справятся, но семейные хозяйства, как у Янссена, рискуют оказаться на грани разорения.