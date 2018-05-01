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Австралия

"Народ против кардинала Пелла"

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"Народ против кардинала Пелла"

"Народ против кардинала Пелла"
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Кардинал Пелл предстанет перед судом присяжных по выдвинутым против него обвинениям в совершении преступлений сексуального характера.

Такой вердикт был вынесен после предварительных слушаний в городском суде Мельбурна.

Дебаты длились два месяца.

Суд решил, что у обвинения достаточно материалов, чтобы представить их в качестве доказательств суду присяжных.

Суд оставил четыре пункта обвинения, все они относятся к 70-м годам. Один из высших иерархов Ватикана, Пелл долгие годы был архиепископом Мельбурна.

Кардиналу также запрещено покидать страну. На вопрос судьи, признает ли он себя виновным, кардинал Пелл ответил отрицательно.

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