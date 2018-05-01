Кардинал Пелл предстанет перед судом присяжных по выдвинутым против него обвинениям в совершении преступлений сексуального характера.
"Народ против кардинала Пелла"
"Народ против кардинала Пелла"
Такой вердикт был вынесен после предварительных слушаний в городском суде Мельбурна.
Дебаты длились два месяца.
Суд решил, что у обвинения достаточно материалов, чтобы представить их в качестве доказательств суду присяжных.
Суд оставил четыре пункта обвинения, все они относятся к 70-м годам. Один из высших иерархов Ватикана, Пелл долгие годы был архиепископом Мельбурна.
Кардиналу также запрещено покидать страну. На вопрос судьи, признает ли он себя виновным, кардинал Пелл ответил отрицательно.