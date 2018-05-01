Смерть на склоне

Четверо погибших и пятеро пострадавших, некоторые из них - в тяжелом состоянии: таков итог дня, проведенного в Швейцарских Альпах любителями лыж.

В общей сложности спасатели нашли 14 человек.

Драма на горном перевале произошла в той части альпийской гряды, что относится к швейцарскому кантону Вале. Плохие погодные условия замедлили спасательные работы.

Среди пострадавших были граждане Франции, Италии и Германии.

По словам спасателя Паскаля Гаспоза, "их отделяли друг от друга какие-то 30 метров, они пытались как-то спастись от обморожения, укрывшись от порывов ветра в проломах скал. Чтобы оказаться в приюте альпинистов, им нужно было преодолеть 400 метров. Это близко, но не настолько, чтобы их смогли при такой погоде заметить, и их криков о помощи никто не услышал. К сожалению".

Итог сезона в Альпах таков: во Франции погибли, катаясь на лыжах, под лавинами 35 человек. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. В Швейцарии эта цифра на 10 человек меньше.

Среди причин столь высокой смертности - обилие тяжелого снега, который вызывает сход лавины.