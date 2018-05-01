Журналист и особо опасен

Самым тяжким посягательством на журналистов в Афганистане назвала международная организация "Репортёры без границ" теракт в Кабуле, жертвами которого стали не менее 9 работников СМИ и ещё 6 были ранены. Большинству погибших не исполнилось и 30 лет. Второй, роковой для них взрыв, устроил смертник, выдававший себя за журналиста.

"Всё произошло именно по тому сценарию, который мы прорабатывали на тренингах, организуемых в Афганистане, - говорит генеральный секретарь "Репортёров без границ" Кристоф Делуар. - То есть после первой атаки, которая привлекает журналистов, совершается вторая, нацеленная уже на них самих. Очевидно, что журналисты, выполняющие свою работу, стекаются на место первого нападения и становятся жертвами второго. Угроза в Афганистане постоянно держится на чрезвычайно высоком уровне. Журналистам во многих провинциях страны угрожает группировка "Исламское государство" и движение "Талибан", но столь серьёзной на них атаки мы не видели с начала войны в 2001 году, хотя совершённое в 2016 году нападение на машину Tolo News, кабульского телеканала, тоже было очень серьёзным - тогда погибли 7 сотрудников СМИ".

По данным "Репортёров без границ", Афганистан "превращается в чёрную дыру информационного вакуума". Группировка "Исламское государство" и талибы целенаправленно атакуют работающих в стране журналистов.