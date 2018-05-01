"Рома" готова "совершить чудо"

Итальянская "Рома" готовится к ответному полуфинальному матчу в Лиге чемпионов против "Ливерпуля". На тренировку игроки римского клуба вышли в футболках в поддержку находящегося в критическом состоянии в больнице фаната английского клуба Шона Кокса, который пострадал в результате столкновений болельщиков перед началом матча в Ливерпуле.

Наставник римлян на пресс-конференции заявил, что его команда может "сотворить еще одно чудо".

"Насчет тактики на игру, я бы хотел сделать то же самое, что мы делаем на компьютере или смартфоне - просто скопировать и вставить ее с четвертьфинальной встречи с Барселоной, не только с технической точки зрения, но и по моральной и физической подготовке. Пользуясь возможностью, я бы хотел обратиться с болельщикам. Я надеюсь, что игра им принесет удовольствие, не взирая на результат", - заявил Ди Франческо.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп также поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи. В частности, он заявил, что преждевременно говорить о том, что клуб одной ногой в финале, но и плохой ситуацию для его клуба перед матчем назвать не может.

"Никто не предостерегал Барселону, что ее могут обыграть 3:0 или 4:0. Никто не делал этого, потому что никто не мог представить, что это возможно, а это случилось. Но если такое предостережение для нашей команды нужно, я лично и так все понимаю, то будем считать, что я их предупредил", - заявил Клопп.

В первом матче "Ливерпуль" обыграл "Рому" со счетом 5:2. Для выхода в финал римлянам необходимо забить три безответных гола.

Как ожидается, ответную игру в Риме посетят около 5000 болельщиков "Ливерпуля". Власти итальянской столицы направили на обеспечение их безопасности 1200 полицейских.